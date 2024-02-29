Воздушные силы снова сбили Су-34 на Восточном направлении - Олещук

ВСУ уничтожили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении. Это уже третий сбитый российский самолет за последние три дня и одиннадцатый за последний месяц.

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Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.

"Сегодня 29 февраля – дата, которая выпадает раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на Восточном направлении!"

Напомним, бойцы сил обороны сбили еще один истребитель Су-34 на Восточном направлении.

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