Повітряні сили знову збили Су-34 на Східному напрямку - Олещук
ЗСУ знищили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку. Це вже третій збитий російський літак за останні 3 дні і одинадцятий за останній місяць.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.
"Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку!".
Нагадаємо, бійці Сил оборони збили ще один винищувач Су-34 на Східному напрямку.
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