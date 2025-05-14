Возможен дождь, местами грозы: прогноз погоды в Украине на 15 мая

В Украине в ближайшие дни ожидается дальнейшее ухудшение погоды. Уже с 15 мая следует готовиться к усилению ветра, дождей и гроз, а в Карпатах снова прогнозируются снегопады.

В четверг дождливая погода охватит большинство регионов страны. Осадки будут наблюдаться ночью на западе, а днем распространятся почти на всю территорию, за исключением юго-востока и Приазовья. В Карпатском регионе дождь будет чередоваться с мокрым снегом. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале " Метеопрог ".

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Ветер ожидается достаточно сильным — в среднем от 7 до 12 м/с, а днем в некоторых местах порывы будут достигать 17 м/с. Температура ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов, а днем на севере и западе будет прохладно — +9…+14 градусов, в остальных регионах — теплее, до +21.

Ранее мы рассказывали, что новая неделя принесет в Украину похолодание и осадки.

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