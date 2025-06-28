Возрастут ли пенсии людей с инвалидностью в июле: ответ ПФУ

Лица с инвалидностью в Украине остаются одной из наиболее уязвимых групп населения, что нуждается в стабильной поддержке со стороны государства. В 2025 году для них предусмотрены разные формы финансовой помощи, в том числе пенсии по инвалидности и социальные выплаты.

Часть из них уже была пересмотрена в марте, а в июле ожидается продолжение выплат согласно действующему законодательству. Эксперты объяснили, какие суммы могут получить граждане в зависимости от группы инвалидности и других факторов. Об этом сообщает ПФУ.

Пенсия по инвалидности для гражданского населения

Размер пенсии для лиц с инвалидностью определяется в процентном соотношении к пенсии по возрасту. При этом учитывается группа инвалидности:

И группа – 100% от пенсии по возрасту. Эту группу устанавливают лицам с глубокими и стойкими нарушениями, существенно ограничивающими жизнедеятельность и способность к самообслуживанию.

– 100% от пенсии по возрасту. Эту группу устанавливают лицам с глубокими и стойкими нарушениями, существенно ограничивающими жизнедеятельность и способность к самообслуживанию. ІІ группа – 90% от пенсии по возрасту. Она предоставляется лицам с большими, но менее выраженными ограничениями.

– 90% от пенсии по возрасту. Она предоставляется лицам с большими, но менее выраженными ограничениями. ІІІ группа – 50% от пенсии по возрасту. Ее получают люди с умеренными нарушениями функций организма.

При расчете выплат также учитывают страховой стаж и период с момента установления инвалидности до достижения пенсионного возраста (60 лет), что позволяет обеспечить более индивидуальный подход к определению размера пенсии.

Социальная помощь для людей с инвалидностью с детства

Лица с инвалидностью с детства, не имеющие достаточного страхового стажа из-за состояния здоровья, не получают пенсию в обычном смысле. Государство обеспечивает им социальную помощь, которая оформляется через органы социальной защиты. Это важный механизм поддержки для тех, кто из-за медицинских ограничений не мог работать.

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Пенсионное обеспечение военнослужащих с инвалидностью

Для военнослужащих предусмотрен отдельный порядок начисления пенсий по инвалидности в зависимости от причин, приведших к инвалидности:

Инвалидность, связанная с боевыми действиями . Размер выплат в этом случае составляет от 60% до 100% денежного довольствия. Государство также гарантирует минимальные выплаты, даже если денежное довольствие до этого было невысоким.

. Размер выплат в этом случае составляет от 60% до 100% денежного довольствия. Государство также гарантирует минимальные выплаты, даже если денежное довольствие до этого было невысоким. Инвалидность, не связанная с боевыми действиями. В случае получения инвалидности в результате болезни или инцидента, не имеющего боевого характера, пенсия составляет от 40% до 70% денежного довольствия.

Что ждать в июле 2025 года

На июль 2025 сохраняется действующая система расчета пенсий и социальной помощи для лиц с инвалидностью. Пока изменения в законодательстве не предусмотрены, однако в случае их принятия соответствующую информацию официально обнародует Пенсионный фонд Украины или правительство.

Граждане могут обращаться за консультациями в местные управления Пенсионного фонда или органы соцзащиты для уточнения размера своих выплат с учетом индивидуальных обстоятельств.

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