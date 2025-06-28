Чи зростуть пенсії людей з інвалідністю у липні: відповідь ПФУ

Особи з інвалідністю в Україні залишаються однією з найбільш уразливих груп населення, що потребує стабільної підтримки з боку держави. У 2025 році для них передбачено різні форми фінансової допомоги, зокрема пенсії по інвалідності та соціальні виплати.

Частина з них уже була переглянута в березні, а в липні очікується продовження виплат згідно з чинним законодавством. Експерти пояснили, які суми можуть отримати громадяни залежно від групи інвалідності та інших факторів. Про це повідомляє ПФУ.

Пенсія по інвалідності для цивільного населення

Розмір пенсії для осіб з інвалідністю визначається у відсотковому співвідношенні до пенсії за віком. При цьому враховується група інвалідності:

І група – 100% від пенсії за віком. Цю групу встановлюють особам із глибокими та стійкими порушеннями, що суттєво обмежують життєдіяльність і здатність до самообслуговування.

– 100% від пенсії за віком. Цю групу встановлюють особам із глибокими та стійкими порушеннями, що суттєво обмежують життєдіяльність і здатність до самообслуговування. ІІ група – 90% від пенсії за віком. Вона надається особам із значними, але менш вираженими обмеженнями.

– 90% від пенсії за віком. Вона надається особам із значними, але менш вираженими обмеженнями. ІІІ група – 50% від пенсії за віком. Її отримують люди з помірними порушеннями функцій організму.

При розрахунку виплат також враховують страховий стаж та період від моменту встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку (60 років), що дозволяє забезпечити більш індивідуальний підхід до визначення розміру пенсії.

Соціальна допомога для людей з інвалідністю з дитинства

Особи з інвалідністю з дитинства, які не мають достатнього страхового стажу через стан здоров’я, не отримують пенсію у звичайному розумінні. Натомість держава забезпечує їм соціальну допомогу, яка оформлюється через органи соціального захисту. Це важливий механізм підтримки для тих, хто через медичні обмеження не мав змоги працювати.

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Пенсійне забезпечення військовослужбовців з інвалідністю

Для військовослужбовців передбачено окремий порядок нарахування пенсій по інвалідності, залежно від причин, що призвели до інвалідності:

Інвалідність, пов’язана з бойовими діями . Розмір виплат у цьому випадку становить від 60% до 100% грошового забезпечення. Держава також гарантує мінімальні виплати, навіть якщо грошове забезпечення до цього було невисоким.

. Розмір виплат у цьому випадку становить від 60% до 100% грошового забезпечення. Держава також гарантує мінімальні виплати, навіть якщо грошове забезпечення до цього було невисоким. Інвалідність, не пов’язана з бойовими діями. У разі отримання інвалідності внаслідок хвороби чи інциденту, що не має бойового характеру, пенсія становить від 40% до 70% грошового забезпечення.

Що очікувати в липні 2025 року

На липень 2025 року зберігається чинна система розрахунку пенсій та соціальної допомоги для осіб з інвалідністю. Наразі змін у законодавстві не передбачено, однак у разі їх прийняття відповідну інформацію офіційно оприлюднить Пенсійний фонд України або уряд.

Громадяни можуть звертатися за консультаціями до місцевих управлінь Пенсійного фонду чи органів соцзахисту для уточнення розміру своїх виплат з урахуванням індивідуальних обставин.

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