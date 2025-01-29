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Впечатляющий рост: в одной из сфер Украины зарплаты подскочили на 88%

Анастасия Крыщук

Впечатляющий рост: в одной из сфер Украины зарплаты подскочили на 88%
Какие зарплаты получают украинцы. Источник: Freepik

В Украине за год заработные платы радиотехников выросли на 88%. Впервые за последние месяцы эта профессия вошла в перечень сфер с самым динамичным повышением оплаты труда.

Такая ситуация объясняется растущим спросом на специалистов этой отрасли и нехваткой квалифицированных кадров. Как свидетельствуют данные статистики work.ua, в январе 2024 года радиотехникам в среднем предлагали 20 тыс. грн, пишет Oboz.ua.

При этом количество открытых вакансий за год выросло на 50%. Самый высокий уровень зарплат в этой сфере зафиксирован в оборонно-промышленном комплексе.

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Специалист, занимающийся настройкой, обслуживанием и ремонтом радиотехнического оборудования, в частности, БПЛА и систем РЭБ, может получать более 50 тыс. грн в месяц.

Вот зарплаты в разных сферах, где зафиксирован наибольший рост оплаты труда:

  • Радиотехник – 37 500 грн (+88%)
  • Управляющий недвижимостью – 75 000 грн (+81%)
  • Медицинский директор – 45 000 грн (+64%)
  • Теплотехник – 36 500 грн (+62%)
  • Организатор – 18 500 грн (+61%)
  • Менеджер полиграфии – 27 500 грн (+57%)
  • Инструктор автошколы – 35 000 грн (+56%)
  • Руководитель сети магазинов – 31 000 грн (+55%)
  • Кредитный эксперт – 23 000 грн (+53%)
  • Водитель-инструктор – 35 000 грн (+52%)

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине выросли зарплаты и кто теперь получает более 90 тысяч гривен.

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