Впечатляющий рост: в одной из сфер Украины зарплаты подскочили на 88%
В Украине за год заработные платы радиотехников выросли на 88%. Впервые за последние месяцы эта профессия вошла в перечень сфер с самым динамичным повышением оплаты труда.
Такая ситуация объясняется растущим спросом на специалистов этой отрасли и нехваткой квалифицированных кадров. Как свидетельствуют данные статистики work.ua, в январе 2024 года радиотехникам в среднем предлагали 20 тыс. грн, пишет Oboz.ua.
При этом количество открытых вакансий за год выросло на 50%. Самый высокий уровень зарплат в этой сфере зафиксирован в оборонно-промышленном комплексе.
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Специалист, занимающийся настройкой, обслуживанием и ремонтом радиотехнического оборудования, в частности, БПЛА и систем РЭБ, может получать более 50 тыс. грн в месяц.
Вот зарплаты в разных сферах, где зафиксирован наибольший рост оплаты труда:
- Радиотехник – 37 500 грн (+88%)
- Управляющий недвижимостью – 75 000 грн (+81%)
- Медицинский директор – 45 000 грн (+64%)
- Теплотехник – 36 500 грн (+62%)
- Организатор – 18 500 грн (+61%)
- Менеджер полиграфии – 27 500 грн (+57%)
- Инструктор автошколы – 35 000 грн (+56%)
- Руководитель сети магазинов – 31 000 грн (+55%)
- Кредитный эксперт – 23 000 грн (+53%)
- Водитель-инструктор – 35 000 грн (+52%)
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине выросли зарплаты и кто теперь получает более 90 тысяч гривен.
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