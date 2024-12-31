Впервые в истории: ГУР уничтожил вражеский вертолет Ми-8 морским дроном в Крыму (видео)

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что его спецподразделение впервые в мире уничтожило воздушную цель с помощью морского дрона Magura V5.

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31 декабря спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" вошло в историю, поразив воздушную цель ударным морским дроном Magura V5, оснащенным ракетами Р-73 "SeeDragon". Об этом сообщает ГУР МОУ

Во время боя в Черном море, вблизи мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму, был уничтожен российский вертолет Ми-8. Еще один вертолет той же модели получил повреждения, но смог вернуться на аэродром базирования.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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