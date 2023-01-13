ВПЛ могут получить дополнительные 2200 грн помощи: куда обращаться

В Украине внутриперемещенные лица могут рассчитывать на государственную финансовую помощь. Кроме того, вынужденные переселенцы также могут получить средства от благотворительных организаций, фондов и правительств.

В частности, денежную поддержку в размере 2200 грн ВПЛ могут получить от Save the children. Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции.

Денежная помощь внутренним переселенцам от благотворительной организации BHA & Save the children составляет 2200 гривен. На нее могут рассчитывать:

Семьи ВПЛ, которые были перемещены в течение последних 30 дней в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую, Черновицкую области и не имеют безопасного места жительства. Пострадавшие от внезапных обстрелов домохозяйства, семьи, лишившиеся члена семьи или средства к существованию в результате проведения боевых действий (поврежденный/потерянный магазин, ферма, скот и т.п.). ВПЛ, которые не имеют безопасного жилья (собственного, арендованного, предоставленного или разделенного с родственниками) и отвечают хотя бы одному из следующих критериев уязвимости:

домохозяйство ведет женщина;

домохозяйство ведет пожилой человек (60+);

домохозяйство ведет лицо с инвалидностью;

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домохозяйство с ребенком и лицом с инвалидностью, хронической болезнью, временной травмой (перелом, послеоперационное состояние);

домохозяйство с ребенком и лицом пожилого возраста (60+);

домохозяйство с двумя и более детьми;

домохозяйство с ребенком на попечении;

домохозяйство с беременной женщиной или мамой, кормящей грудью ребенка в возрасте до двух лет.

Чтобы направиться на получение такой помощи, нужно позвонить на горячую линию по номеру: 0 800 609 845.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала ВПЛ активнее искать работу. Она обратилась к украинцам с призывом трудоустраиваться на местах, в которые они переехали.

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