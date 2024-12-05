Враг тонет во время попыток высадиться на островах Днепра в Херсонской области - Атеш

По словам агента из 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота РФ, недавно во время попытки высадки на остров Беллогрудый в дельте Днепра двое военнослужащих утопали. под удар беспилотника.

В результате они потеряли контроль над гидроциклом и утонули. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

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"Подобные случаи не редкость в российских войсках. Причина — низкий уровень подготовки или ее отсутствие, а также сложные условия местности, с которыми солдаты не справляются", — отмечает движение.

Добавляется, что моральное состояние русских военных низкое. Отправка на острова используется как наказание, а такие инциденты еще больше деморализуют войска.

Напомним, армия РФ атаковала Тернополь.

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