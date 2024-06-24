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ВС РФ готовятся к наступлению на еще одном направлении: где опасно

Диана Бондаренко

ВС РФ готовятся к наступлению на еще одном направлении: где опасно
ВС РФ могут активизироваться на новом направлении

Российские военные увеличивают резервы для активизации боевых действий на юге Запорожской области. Противник пытается полностью обеспечить группировку войск на юге.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Эспрессо. Он отметил, что сейчас мало подается информация о том, что ВС РФ активно готовятся к наступательным действиям в районе Работиного Запорожской области.

"Россияне активно завозят в порт Мариуполя военное снаряжение и технику. Они пытаются полностью обеспечить группировку войск на юге. Думаю, что в ближайшее время они начнут активные боевые действия на юге Запорожской области и, возможно, юго-восточной части Донбасса", – сказал Владислав Селезнев.

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Он рассказал, что врагу важно растянуть резервы и ресурсы ВСУ. Поэтому вместе с действиями на севере Харьковщины оккупанты будут пытаться трансформировать свое численное и техническое преимущество на юге Украины. Такую задачу от генералов требует президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что готов к мирным переговорам, если Украина откажется от Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

"Впрочем, даже при таком сценарии Путин не будет соблюдать никаких соглашений", – добавил Селезнев.

На днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ русской армии.

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