Всем пенсионерам, которые выполнят определенные условия увеличат выплаты: подробности

В июне пенсионеры в Украине могут рассчитывать на несколько дополнительных выплат к своей пенсии. Порядок их назначения определяется положениями Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании". В первую очередь речь идет о доплатах, начисляемых в зависимости от возраста.

Как сообщает сайт "На пенсии", пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту и достигли 70, 75 или 80 лет, могут претендовать на дополнительные возрастные доплаты, при условии, что их ежемесячный размер пенсии не превышает 10 340 гривен:

после достижения 70 лет – 300 грн

после достижения 75 лет – 456 грн

после достижения 80 лет – 579 грн

Возрастные надбавки начисляются автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд нет необходимости. Кроме этого, пенсионеры могут получить доплаты за проживание на территориях, загрязненных вследствие радиации. В частности, на надбавку в размере прожиточного минимума для неработающих лиц (в 2025 году это составляет 2361 гривну) имеют право граждане, которые:

проживали в зонах обязательного или добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с этой даты до 1 января 1993 года;

имеют официальный статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

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Еще одна категория надбавок касается одиноких пенсионеров. Пожилые люди, которые остались без посторонней помощи и нуждаются в постоянном уходе, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан (в 2025 году это составляет 944 гривны).

Чтобы получать такую доплату, необходимо соответствовать следующим условиям:

быть не моложе 80 лет;

проживать самостоятельно, без родственников или опекунов;

иметь медицинское заключение о необходимости ухода;

получать пенсию по возрасту.

Чтобы оформить доплаты, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Почетные доноры имеют право на надбавку к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума (на 2025 год это составляет 292 гривны). Такую доплату получают почетные доноры Украины, которые бесплатно предоставили кровь в общем объеме, равном 40 максимально допустимым дозам, или плазму крови в суммарном количестве 60 максимально допустимых доз. Для оформления этих доплат также нужно обратиться в Пенсионный фонд.

Надбавки к пенсии за наличие детей. Если пенсионер самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей, он может получать ежемесячную доплату в размере 150 гривен за каждого ребенка. Для назначения таких доплат необходимо выполнить следующие условия:

получать пенсию по возрасту, инвалидности или за выслугу лет;

быть неработающим и не осуществлять предпринимательскую деятельность.

Для оформления доплат следует обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинские пенсионеры могут получить 1000 грн к пенсии.

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