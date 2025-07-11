Вступительная кампания-2025: какие баллы НМТ обеспечивают поступление в бюджет

В Украине продолжается вступительная кампания 2025 года, и абитуриентам важно ориентироваться в том, с какими результатами национального мультипредметного теста (НМТ) они могут рассчитывать на поступление в высшее образование. Правила приема в ВУЗы предусматривают, что каждый университет самостоятельно определяет минимальные баллы для участия в конкурсе, закрепляя их в своих Правилах приема.

Как сообщает портал Osvita.ua, для отдельных специальностей Министерство образования и науки устанавливает обязательные пороговые значения. Так, для вступления как на бюджет, так и на контракт на такие направления, как международные отношения, право, медицина, стоматология, фармация и некоторые другие, конкурсный балл должен быть не менее 150. Для большинства других специальностей порог ниже – не менее 130 баллов для участия в конкурсе на бюджетной основе.

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Оценки НМТ на каждый предмет переводятся в шкалу 100–200 баллов, после чего с применением соответствующих коэффициентов рассчитывается общий конкурсный балл. Важно отметить, что эти ограничения не распространяются на определенные льготные категории, в частности, на детей погибших военнослужащих, полицейских, а также на родственников погибших в плену или пропавших без вести.

Поэтому абитуриентам следует внимательно изучить условия приема в выбранный вуз, чтобы точно понимать, на какие результаты им нужно ориентироваться.

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