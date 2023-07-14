ВСУ прицельным ударом сбили российский комплекс 'Муром' в пригороде Донецка (видео)

Украинские военные продолжают вести упорные бои на Донбассе. В частности, боец роты ударных беспилотников Perun Group в составе ВСУ уничтожил российский комплекс визуального наблюдения Муром-М.

Оккупанты установили комплекс на конструкции шахты в пригороде Донецка. Видео уничтожения было обнародовано в сети.

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Аэроразведчики заметили комплекс "Муром-М" близ Старомихайловки. Военные решили нанести удар дроном-камикадзе. Оператор дрона верно влетел точно в камеру наблюдения.

Видео дня

Добавим, комплекс визуального наблюдения "Муром" используется оккупантами для круглосуточного наблюдения. Камера способна распознать человека на расстоянии 10 км, тепловизоры в ночное время позволяют увидеть живой объект на расстоянии 4 км.

Ранее бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью аэроразведчиков накрыли позиции россиян на Сватовском направлении.

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