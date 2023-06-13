ВСУ провели наступательную операцию и в течение суток продвинулись по трем направлениям: Маляр
Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила у себя в Telegram-канале, что во время активных боевых действий на протяжении последних суток.
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Наши войска осуществили значительный прогресс в наступлении:
- Бахмутское направление: Наши войска продолжили продвигаться в районе Берховского водохранилища, заняв позицию, удаленную на 250 метров от предыдущего фронта;
- Торецкое направление: На этом направлении был сделан прогресс в продвижении на 200 метров;
- Бердянское направление: Наши войска сумели получить контроль над территорией площадью до 3 квадратных километров. Они продвинулись от 0,5 до 1 километра вглубь территории врага.
Противник активно противостоит нашему наступлению, используя штурмовую и армейскую авиацию, а также нанося интенсивный артиллерийский обстрел. Наши войска сталкиваются с большим количеством минных полей и противотанковых рвов, размещенных противником. Бойцы сталкиваются с постоянными контратаками вражеских подразделений, использующих бронетехнику, противотанковые ракеты и дроны-камикадзе.
В настоящее время активные бои продолжаются в следующих районах:
- Малая Токмачка, Новоданиловка и окрестный район Макаровки на Ореховском направлении.
- Марьинка.
- Ягодное на Бахмутском направлении.
- Веселое на Лиманском направлении.
Ранее Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков населенный пункт Благодатное Донецкой области. Сделать это удалось титаническим бойцам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во содействии с подразделениями Сил обороны.
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