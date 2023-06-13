ВСУ провели наступательную операцию и в течение суток продвинулись по трем направлениям: Маляр

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила у себя в Telegram-канале, что во время активных боевых действий на протяжении последних суток.

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Наши войска осуществили значительный прогресс в наступлении:

Бахмутское направление: Наши войска продолжили продвигаться в районе Берховского водохранилища, заняв позицию, удаленную на 250 метров от предыдущего фронта; Торецкое направление: На этом направлении был сделан прогресс в продвижении на 200 метров; Бердянское направление: Наши войска сумели получить контроль над территорией площадью до 3 квадратных километров. Они продвинулись от 0,5 до 1 километра вглубь территории врага.

Противник активно противостоит нашему наступлению, используя штурмовую и армейскую авиацию, а также нанося интенсивный артиллерийский обстрел. Наши войска сталкиваются с большим количеством минных полей и противотанковых рвов, размещенных противником. Бойцы сталкиваются с постоянными контратаками вражеских подразделений, использующих бронетехнику, противотанковые ракеты и дроны-камикадзе.

Видео дня

В настоящее время активные бои продолжаются в следующих районах:

Малая Токмачка, Новоданиловка и окрестный район Макаровки на Ореховском направлении. Марьинка. Ягодное на Бахмутском направлении. Веселое на Лиманском направлении.

Ранее Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков населенный пункт Благодатное Донецкой области. Сделать это удалось титаническим бойцам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во содействии с подразделениями Сил обороны.

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