ВСУ уничтожили блокпост оккупантов на въезде в Олешки (видео)

Украинские артиллеристы нанесли точный удар по блокпоста оккупантов. Уничтожение враждебной позиции произошло у въезда в Олешки на временно оккупированной части Херсонщины.

Информацию в Twitter опубликовали со ссылкой на Святослава Прокопчука – юриста из Херсона, который сейчас в составе подразделения полиции занимается ударными дронами.

На видео можно увидеть последствия сотрудничества артиллеристов с аэроразведчиками. В частности, на повороте у стелы со стороны Антоновского моста оккупанты оборудовали блокпост.

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Беспилотник зафиксировал, что там находились два российских военных, которые оборудовали позицию бетонными сооружениями. В следующее мгновение украинский снаряд прилетает вблизи блокпоста.

Данных по потерям оккупантов нет, но можно предположить, что российские военные получили ранения или погибли. Автор записи указал, что нацеливанию снарядов отлично помог беспилотник Mavic.

Напомним, что украинские военные под Бахмутом выбили "вагнеровцев" из окопов. Это удалось сделать бойцам 3-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады в ближнем бою.

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