ЗСУ знищили блокпост окупантів на в'їзді в Олешки (відео)

Українські артилеристи завдали точного удару по блокпосту окупантів. Знищення ворожої позиції відбулося поблизу в'їзду до Олешок на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Інформацію у Twitter опублікували із посиланням на Святослава Прокопчука – юриста з Херсону, який зараз у склад підрозділу поліції займається ударними дронами.

На відео можна побачити наслідки співпраці артилеристів з аеророзвідниками. Зокрема, на повороті біля стели з боку Антонівського мосту окупанти обладнали блокпост.

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Безпілотник зафіксував, що там перебували двоє російських військових, які обладнали позицію бетонними спорудами. Наступної миті український снаряд прилітає поблизу з блокпостом.

Даних щодо втрат окупантів немає, але можна припустити, що російські військові зазнали поранень, або загинули. Автор запису вказав, що націлюванню снарядів відмінно допоміг безпілотник Mavic.

Нагадаємо, що українські військові під Бахмутом вибили "вагнерівців" з окопів. Це вдалося зробити бійцям 3-го батальйону 92-ї окремої механізованої бригади у близькому бою.

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