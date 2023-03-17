ВСУ уничтожили долговременную оборонительную точку оккупантов с живой силой на востоке (видео)

Украинские военные на востоке уничтожили оборонную точку оккупантов. Для этого по позиции россиян нанесли удар ракетой из французского комплекса "Милан".

Ликвидацией противника занимались противотанкисты батальона "Волат" полка им. Кастуся Калиновского вместе с подразделением "Ведьмаки". Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что в результате удара удалось уничтожить по меньшей мере пятерых оккупантов, еще несколько россиян получили ранения.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как защитник Украины прицеливается и производит выстрел. Ракета попадает точно в оборонительную позицию оккупантов и уничтожает ее.

Впоследствии из беспилотника показаны кадры уничтоженной оборонительной точки россиян. Точное время и место уничтожения неприятеля не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, что украинские военные под Бахмутом выбили "вагнеровцев" из окопов. Это удалось сделать бойцам 3-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады в ближнем бою.

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