ЗСУ знищили довготривалу оборонну точку окупантів з живою силою на сході (відео)

Українські військові на сході знищили оборонну точку окупантів. Для цього по позиції росіян завдали удару ракетою з французького комплексу "Мілан".

Ліквідацією противника займалися протитанкісти батальйону "Волат" полку ім. Кастуся Калиновського разом із підрозділом "Відьмаки". Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Зазначається, що внаслідок удару вдалося знищити щонайменше п'ятьох окупантів, ще декілька росіян отримали поранення.

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На відео можна побачити, як захисник України прицілюється та здійснює постріл. Ракета влучає точно в оборонну позицію окупантів та знищує її.

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Згодом з безпілотника показані кадри знищенної оборонної точки росіян. Точний час та місце знищення ворога не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, що українські військові під Бахмутом вибили "вагнерівців" з окопів. Це вдалося зробити бійцям 3-го батальйону 92-ї окремої механізованої бригади у близькому бою.

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