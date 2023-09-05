Выбрасывать не придется: как спасти кофе, потерявший запах и вкус

Многие начинают свое утро с чашки ароматного кофе. Но для того чтобы наслаждаться ее вкусом и ароматом, важно сохранять ее правильно. Но если кофе потерял свой аромат, его можно восстановить, просто добавив к нему один ингредиент, сообщает Ukr.Media.

Как хранить кофе, чтобы он не потерял вкус?

Опытные кофеманы знают, что лучше молоть кофейные зерна непосредственно перед приготовлением, чтобы сохранить их аромат и вкус. Но если это не всегда возможно, то хранить молотый кофе следует правильно.

Во-первых, оставляйте кофе в ее оригинальной упаковке и хорошо закрывайте его с помощью зажима. Но лучше пересыпьте ее в металлический или стеклянный контейнер, который можно закрыть плотно. Храните этот контейнер в холодном и черном месте, где нет посторонних ароматов и влажности.

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Как восстановить вкус кофе?

Если вы потеряли вкус кофе из-за неверного хранения, не стоит расстраиваться. Чтобы вернуть ей аромат и вкус, просто пересыпьте молотый продукт в плотно закрывающийся стеклянный или металлический контейнер. Затем добавьте несколько кубиков темного шоколада и закройте контейнер.

Уже через два дня вы почувствуете разницу во вкусе и аромате вашего кофе.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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