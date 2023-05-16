Выключите, чтобы работать дольше: Какие функции браузера больше потребляют заряд батареи ноутбука

В современном мире, когда мы все больше полагаемся на переносные устройства, такие как ноутбуки, время работы от аккумулятора становится важным фактором. Часто мы используем веб-браузеры для выполнения различных задач, но они могут потреблять значительное количество энергии. В этой статье мы рассмотрим некоторые параметры обозревателя, которые можно отключить для оптимизации времени работы ноутбука от аккумулятора.

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Автоматическое обновление страниц: Многие современные браузеры автоматически обновляют страницы, чтобы всегда показывать последние данные. Однако это может привести к излишнему использованию ресурсов аккумулятора. Выключите эту функцию, выбрав в настройках браузера опцию "отключить автоматическое обновление страниц" или подобную; Видео автоматического воспроизведения: Многие веб-сайты имеют автоматическое воспроизведение видео, которое может потреблять большое количество энергии. Обычно эту настройку можно изменить в настройках обозревателя или приложения. Выключите автоматическое воспроизведение видео или установите "кликнуть для воспроизведения", чтобы сохранить энергию аккумулятора; Расширения и плагины Некоторые расширения и плагины в браузере могут потреблять значительное количество ресурсов системы. Просмотрите все установленные расширения и плагины и выключите необходимые вам или потребляющие много энергии. Это может оказать положительное влияние на продолжительность работы от аккумулятора; Яркость и фоновое освещение: Уменьшение яркости экрана может значительно сохранить энергию аккумулятора. Большинство браузеров могут автоматически или вручную регулировать яркость. Уменьшите яркость до комфортного уровня и отключите фоновое освещение (backlight) клавиатуры, если это возможно; Использование энергоэффективных режимов Некоторые браузеры имеют специальные энергоэффективные режимы, которые позволяют уменьшить потребление энергии. Убедитесь, что вы используете такой режим и настройку браузера для сохранения энергии.

Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.

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