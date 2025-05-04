Выплаты ко Дню Независимости: кто из пенсионеров получит дополнительные деньги

Ко Дню Независимости правительство решило предоставить одноразовую материальную помощь значительному количеству украинцев. Среди тех, кто получит выплаты – ветераны, жертвы нацистских репрессий и семьи погибших военных.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Единоразовую помощь планируют выплатить до 24 августа 2025 года. Ее размер будет зависеть от социального статуса получателя. В частности:

3 100 грн – для лиц с инвалидностью I группы;

2 900 грн – для людей с инвалидностью II группы;

2700 грн – для инвалидов III группы, а также бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей с инвалидностью.

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Кроме того, финансовую поддержку ко Дню Независимости получат:

Граждане с особыми заслугами перед Украиной – 3100 грн;

Семья погибших военных, в том числе вдовы или вдовцы – 650 грн;

Участники боевых действий и раненые во время событий Революции Достоинства – 1000 грн;

Ветераны войны, бывшие узники концлагерей принудительно вывезены на работы и дети партизан – по 450 грн.

Как и где получить выплаты

Пенсионерам средства поступят автоматически вместе с августовской пенсией. Для тех, кто работает или служит, выплаты будут производиться через место работы или службы – после подачи заявления.

Гражданам без статуса пенсионера и без официального трудоустройства необходимо подать заявление в произвольной форме в Пенсионный фонд. Сумма будет переведена на указанный банковский счет.

Ранее мы рассказывали, кто может получить социальные выплаты в 2025 году и будет ли увеличена помощь при рождении ребенка.

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