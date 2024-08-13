Вырастет ли тариф на газ в сентябре: названа цена за 1 кубометр

С сентября цена на газ для большинства потребителей (98% клиентов компании "Нафтогаз") останется неизменной. За кубический метр голубого топлива нужно будет платить 7,96 гривен.

Согласно данным OBOZ.UA, до полномасштабной войны Украина существенно зависела от закупки газа из-за рубежа. Еще до войны, в 2021 году, страна производила примерно 19,7 миллиардов кубометров газа, тогда как внутреннее потребление составляло 28,8 миллиардов кубометров. Дефицит в 9 миллиардов кубометров, необходимый для обеспечения потребностей населения и предприятий, покрывался за счет импорта. Это требовало расходов иностранной валюты, причем стоимость газа собственной добычи традиционно была ниже, чем импортируемого голубого топлива.

Уже в 2022-м из-за полномасштабной войны (уничтожение крупных предприятий, временная оккупация ряда населенных пунктов, выезд из страны миллионов беженцев) объем потребления упал с 28,8 млрд до 19,5 млрд кубометров. В то же время производство газа сократилось лишь на 1,28 миллиарда кубических метров.

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В течение 2023 года производство газа вернулось к показателям 2021 года, но уровень потребления оставался на 31,25% ниже, чем до начала войны. По словам министра энергетики Германа Галущенко, в этом году планируется достичь уровня потребления, соответствующего объему производства газа. "В 2023 году потребление было 19,8 млрд кубометров. Мы должны обеспечить такой же уровень добычи", – отметил Галущенко в начале года в эфире телемарафона.

Существует высокая вероятность, что в этом году Украина сможет достичь энергетической самодостаточности и полностью покрыть внутренние потребности за счет собственной добычи газа. "Нафтогаз", который планировал увеличить объемы добычи, уже сообщил о положительных результатах.

"Компании Группы увеличивают газодобычу за счет запуска новых высокопроизводительных скважин, внедрения новых технологий и эффективной работы со старым фондом. Плановые показатели превышены на 2%. Работа не прекращается не только в центральных и западных областях, но и в восточных – несмотря на все военные вызовы", – отметил Алексей Чернышов, глава Группы "Нафтогаз".

Напомним, ранее UAportal писал, что тариф на газ для украинцев может быть повышен.

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