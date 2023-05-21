Взрывы в оккупированном Бердянске: заявлено о попадании в штаб оккупантов (фото)

В воскресенье, 21 мая, в оккупированном Бердянске (Запорожская область) произошло несколько взрывов. Местные жители сообщают, что "прилетело так громко, что слышали даже в селах района".

"Так в 4 утра было громко. В селе Осипенко также слышно было и хорошо. Просвистела ракета, ее было очень хорошо слышно, а потом 2 взрыва. Мы думали где-то в селе хлопнуло, очень мощно грохнуло", — пишут очевидцы в пабликах.

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Местный коллаборант Владимир Рогов успел заявить, что ВСУ обстреляли город британскими ракетами Storm Shadow. "Сегодня утром украинские боевики попытались нанести ракетный удар по Бердянску. Всего было выпущено семь ракет, четыре из которых, по предварительным данным, Storm Shadow и три ошибочных цели-обманки, чтобы захлебнулось наше ПВО", – заявил Рогов.

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Коллаборант заявляет, что шесть ракет были перехвачены, а седьмая упала на окраине Бердянска.

Местные телеграм-каналы пишут, что "в 4:00 город проснулся от серии взрывов", а в районе аэродрома наблюдали пожар и густой дым. Часть города до сих пор без света.

Тем временем Центр стратегических коммуникаций ВСУ в соцсетях сообщает, что в результате ночного удара Силы обороны поразили штаб одного из подразделений оккупантов в Бердянске.

"В результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 18 мая оккупанты сообщили, что в оккупированном россиянами Крыме произошел подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе. В результате с рельсов сошли 8 вагонов грузового поезда.

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