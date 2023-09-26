Яблочный пирог без теста за 15 минут: пошаговый рецепт
Яблочный пирог – это любимый десерт многих людей. Но не всегда есть время и желание готовить традиционную шарлотку.
Можно заменить тесто тонким лавашем и тогда пирог приготовится побыстрее. Делимся рецептом яблочного пирога без теста, который можно приготовить очень быстро и легко.
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Нужно подготовить следующие продукты:
- Тонкий лаваш
- Килограмм яблок (твердых сортов)
- Столовая ложка сахара
- 50 г сливочного масла
Как приготовить яблоки без теста?
Яблоки следует помыть и нарезать кубиками. Сковороду с антипригарным покрытием разогрейте и добавьте в нее кусочек масла. Когда масло растечется, выложите наверх яблоки и на среднем огне пропарьте их под крышкой. Присыпьте сахаром, чтобы они немного карамелизовались.
Пока яблоки жарятся, лаваш нарежьте на одинаковые кусочки.
Возьмите противень, выстелите его пергаментом и положите один кусочек лаваша. Сверху ложкой выложите слой из яблок, затем накройте другим куском лаваша и снова выложите яблоки. Удлиняйте так делать, пока не закончатся яблоки, или кусочки лаваша. Верхним слоем будущего пирога должен быть лаваш.
Его смазать маслом и присыпать сахаром. Можно по желанию добавить корицы или ванильного сахара.
Разогрейте духовку до 200 градусов, поставьте пирог и снизьте температуру до 150 градусов. Выпекайте пирог 15 минут.
После того как пирог остынет, извлеките его из формы и разрежьте на порции.
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