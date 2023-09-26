Яблочный пирог без теста за 15 минут: пошаговый рецепт

Яблочный пирог – это любимый десерт многих людей. Но не всегда есть время и желание готовить традиционную шарлотку.

Можно заменить тесто тонким лавашем и тогда пирог приготовится побыстрее. Делимся рецептом яблочного пирога без теста, который можно приготовить очень быстро и легко.

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Нужно подготовить следующие продукты:

Тонкий лаваш

Килограмм яблок (твердых сортов)

Столовая ложка сахара

50 г сливочного масла

Как приготовить яблоки без теста?

Яблоки следует помыть и нарезать кубиками. Сковороду с антипригарным покрытием разогрейте и добавьте в нее кусочек масла. Когда масло растечется, выложите наверх яблоки и на среднем огне пропарьте их под крышкой. Присыпьте сахаром, чтобы они немного карамелизовались.

Пока яблоки жарятся, лаваш нарежьте на одинаковые кусочки.

Возьмите противень, выстелите его пергаментом и положите один кусочек лаваша. Сверху ложкой выложите слой из яблок, затем накройте другим куском лаваша и снова выложите яблоки. Удлиняйте так делать, пока не закончатся яблоки, или кусочки лаваша. Верхним слоем будущего пирога должен быть лаваш.

Его смазать маслом и присыпать сахаром. Можно по желанию добавить корицы или ванильного сахара.

Разогрейте духовку до 200 градусов, поставьте пирог и снизьте температуру до 150 градусов. Выпекайте пирог 15 минут.

После того как пирог остынет, извлеките его из формы и разрежьте на порции.

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