Яблучний пиріг без тіста за 15 хвилин: покроковий рецепт

Яблучний пиріг – це улюблений десерт багатьох людей. Але не завжди є час і бажання готувати традиційну шарлотку.

Можна замінити тісто тонким лавашем і тоді пиріг приготується швидше. Ділимося рецептом яблучного пирога без тіста, який можна приготувати дуже швидко і легко.

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Потрібно підготувати такі продукти:

Тонкий лаваш

Кілограм яблук (твердих сортів)

Столову ложку цукру

50 г вершкового масла

Як приготувати пиріг з яблук без тіста

Яблука треба помити та нарізати кубиками. Сковорідку з антипригарним покриттям розігрійте та додайте в неї шматочок масла. Коли масло розтечеться, викладіть наверх яблука та на середньому вогні їх пропарте під кришкою. Присипте цукром, аби вони трохи карамелізувалися.

Поки яблука смажаться, лаваш наріжте на однакові шматочки.

Візьміть деко, вистеліть його пергаментом та покладіть один шматочок лаваша. Зверху ложкою викладіть шар з яблук, потім накрийте іншим шматком лаваша і знову викладіть яблука. Подовжуйте так робити, поки не закінчаться яблука, або шматочки лаваша. Верхнім шаром майбутнього пирога має бути лаваш.

Його треба змастити маслом та присипати цукром. Можна за бажанням додати кориці, або ванільного цукру.

Розігрійте духовку до 200 градусів, поставте пиріг й знизьте температуру до 150 градусів. Випікайте пиріг 15 хвилин.

Після того, як пиріг охолоне, витягніть його з форми й розріжте на порції.

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