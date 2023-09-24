Як засушити яблука в духовці за рецептом Клопотенко

Український кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився корисними порадами щодо сушіння яблук у духовці. Ці поради дозволять вам легко приготувати смачні та корисні сушені яблука вдома.

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На своєму YouTube-каналі він розповів, що для початку слід нарізати яблука на тонкі шматочки завтовшки від 0,5 мм до 1 см. Потім деко, на яке ви будете викладати яблука, застеліть пергаментом. Поставте духовку на температуру 60 °C і не закривайте дверцята.

Клопотенко пояснив, що важливо залишити духовку відкритою, оскільки це дозволить волозі виходити, а не залишатися всередині, що може призвести до в'яління замість сушіння. Для того, щоб дверцята не закрилися, експерт рекомендує вставити між ними дерев'яну ложку.

"Це суперприкольний лайфхак, яким я часто користуюся. Ви можете сушити будь-що таким способом, що завгодно", – додав експерт.

Отже, ці прості поради дозволять вам насолодитися смачними та корисними сушеними яблуками, які ви зможете приготувати легко та ефективно вдома.

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