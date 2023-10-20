Языковед объяснил, какое значение имеет фамилия 'Стельмах'

Фамилия Стельмах в Украине достаточно распространена. Впрочем, многие люди не знают о происхождении и значении этого слова.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, что раньше так называлась профессия. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Запомните: "стельмах" – это название редкой профессии. Стельмах – это мастер, который делает повозки, сани, колеса. А в некоторых диалектах "стельмахом" называют плотника – мастера, обрабатывающего дерево или строящего деревянные постройки", – отметил учитель.

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Авраменко добавил, что многие древние украинские фамилии происходят от тех или иных ремесел, которыми мог заниматься предок человека.

"То есть если у Тараса Шевченко кто-то из дальних родственников был швецом, а швец изготовлял или чинил сапоги, то у Михаила Стельмаха родственники когда-то изготовляли телеги, сани и колеса", – рассказал языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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