Юрий Великий высмеял российскую певицу Юлию Чичерину с ее фейками о Европе и Байдене (видео)

Украинский актер студии "Квартал 95" Юрий Великий спародировал российскую певицу, а ныне "рупор Кремля" Юлию Чичерину. В своем обращении к российской биомассе Чичерина вспомнила фейк о распятом мальчике, замерзающей Европе и президенте США Джо Байдене.

Видео новой пародии юморист опубликовал в своем YouTube-канале. Пользователи сети назвали актера "гением", а почти каждое предложение можно разбирать на цитаты.

"НЕкогда известная певица, а ныне, по всей видимости, пациент Палаты номер 6 - Юлия Чичерина, в очередной раз "отличилась" записавши своё новогоднее обращение. К чему я это всё... У меня было много мужских образов, были и женские... Но, "оно" – мне играть ещё не приходилось. Хороший повод попробовать...", – такими словами Юрий Великий описал свою пародию.

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На видео Чичерина не может правильно формулировать свое мнение, но очень точно подбирает слова для описания себя и российского общества. А таблетки запивает водкой.

Пользователи сети назвали очень талантливым и добавили:

Как он талантлив. Как рот так можно было сделать? Все детали, зажмурь глаз, просто все. Мегакрутый артист!

Прекрасная пародия на отвратительную тетю. Благодарю Вас, Юрий, за позитив и смех, очень поднимаете настроение украинцам, это нам сейчас очень нужно.

Юрий, вы на вид лучше, чем Чичерина. Сегодня вы превзошли все свои образы, а маленькие словесные уколы довели меня до истерики. Спасибо за Ваш труд и талант!

Браво, Юрий! Мимо такого большого кринжа нельзя было пройти мимо! Женщина явно нуждается в сеансе экзорцизма! И какой же это классический повод для пародии) Чума болотная.

Юрий, вы выглядите гораздо лучше, чем оригинал! Как здорово и точно вы пародируете!

Напомним, что Юрий Великий высмеял российского пресс-секретаря Минобороны РФ Игоря Конашенкова с его абсурдными заявлениями об успехах российской армии на фронте в Украине. Вспомнил актер и о прилете в ПТУ в Макеевке Донецкой области, где было ликвидировано немало мобилизованных россиян.

Также юморист показал новую смешную пародию на российского диктатора Владимира Путина и его звонки детям. "Фюрер" договорился о стратегических поставках огурцов и других овощей.

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