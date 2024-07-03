Юристка объяснила, какое наказание грозит военнообязанным за игнорирование повестки

В Украине военнообязанные могут получить повестку от ТЦК на обновление данных, прохождение ВЛК или мобилизацию. В случае игнорирования повестки предусмотрены штрафы.

Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко рассказала изданию "РБК-Украина", когда будут штрафовать военнообязанных, игнорирующих повестки.

Она отметила, что штрафы за уклонение от мобилизации составляют:

от 17 000 до 25 000 грн – за первое правонарушение;

от 34 000 до 59 500 грн – для должностных и юридических лиц.

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"Когда военнообязанный не явился за повесткой, тогда ТЦК направляет запрос в отдел полиции с просьбой провести его административное задержание. Если этого в течение пяти дней не сделали, мужчине посылают еще один документ – "требование". Это уже не рекомендация, а обязательство прийти в военкомат", – объяснила Анищенко.

Эксперт отметила, что в противном случае работники ТЦК будут вынуждены обратиться в суд – с заявлением о запрете этому лицу управлять транспортными средствами и наложение других административных взысканий на этого человека, как на уклоняющегося.

Ранее адвокат объяснил, нужно ли сообщать ТЦК об авто и будут ли штрафовать за нарушение.

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