Автомобіль на потреби ЗСУ: правила конфіскації та поради юриста

У мобілізаційному законодавстві йдеться про можливість вилучення транспорту у громадян для потреб Збройних Сил України. Вилучення можливе лише у власників, які мають кілька транспортних засобів, і лише тих, які придатні для використання на фронті.

При цьому, безоплатне вилучення не допускається – власникові мають виплатити компенсацію. Юристка Діна Дрижакова у коментарі OBOZ.UA розповіла про основні правила конфіскації транспорту у населення.

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Основні умови вилучення транспортних засобів

Вилучення автомобілів здійснюється територіальними центрами комплектування (ТЦК), Службою безпеки України (СБУ) та розвідкою на підставі рішень місцевих державних адміністрацій. В районах бойових дій реквізиція проводиться за рішенням військового командування.

Під час вилучення транспортних засобів складається акт приймання-передачі, який містить дані про власника, надзвичайну обставину, вартість транспортного засобу та інші деталі.

Перед вилученням проводиться оцінка ринкової вартості транспортного засобу. Власник має право зберігати оригінал документа про оцінку і, у разі незгоди з вартістю, звернутися до суду.

Реквізиція автомобілів для ЗСУ проводиться лише на платній основі. Компенсація виплачується після розгляду заяви власника та відповідних документів, що підтверджують примусове відчуження та оцінку вартості.

Ключові обмеження та виключення

Автомобіль можна вилучити тільки у тих фізичних осіб, які володіють кількома транспортними засобами. Якщо громадянин має лише один автомобіль, його не можуть реквізувати.

Вилученню підлягають лише ті транспортні засоби, які придатні для використання на фронті, наприклад, пікапи та позашляховики. Седани та хетчбеки не підлягають реквізиції.

Не підлягають вилученню автомобілі, що використовуються для перевезення осіб з інвалідністю, медичних працівників, гуманітарних вантажів, продуктів, ліків, а також транспортні засоби служб інкасації та дипломатичних представництв.

Юристка Діна Дрижакова зазначає, що примусове відчуження об'єктів права приватної власності можливе лише як виняток з мотивів суспільної необхідності та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Якщо власник вважає, що його автомобіль був незаконно вилучений, він може звернутися до суду з позовом про визнання рішення незаконним та про повернення транспортного засобу.

Попри чіткі правила, можливі зловживання, такі як заниження оціночної вартості автомобіля. Власнику доведеться нести додаткові витрати на судовий збір, послуги адвоката та проходження трьох інстанцій суду, що може зайняти багато часу.

Раніше адвокат пояснив, чи потрібно повідомляти ТЦК про авто та чи штрафуватимуть за порушення.

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