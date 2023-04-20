За какие виды коммунальных услуг не должен платить живущий в съемной квартире

Аренда квартиры не освобождает арендатора от обязанности платить за потребленную воду, свет, отопление или газ. Оплата коммунальных услуг на съемной квартире ничем не отличается от оплаты за коммуналку, где живет сам владелец. К коммунальным платежам относятся оплата за электроэнергию, водоснабжение и водоотвод, газоснабжение, теплоснабжение (во время отопительного сезона), квартплата, плата за вывоз мусора и оплата за Интернет.

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Обычно вопрос оплаты коммунальных услуг согласовывается между собственником и арендатором к моменту заключения соглашения об аренде. Если это не прописано в соглашении, то обсуждается устно. Есть два варианта, если коммунальные услуги не прописаны в договоре аренды:

Коммунальные услуги оплачивает арендодатель. Владелец квартиры в аренде самостоятельно платит за коммунальные услуги, а квартирант этим не интересуется вообще. Фактически арендатор возмещает оплату коммунальных услуг, платя более высокую цену по аренде помещения. За "коммуналку" платит арендатор. Арендатор, кто живет в квартире, платит отдельно за воду, свет, газ и т.д., а отдельно – за аренду квартиры. Сумма, израсходованная на коммунальные услуги, не входит в стоимость аренды, и собственник не возмещает ее квартиранту.

При расчете платежей за определенные услуги в зависимости от количества зарегистрированных лиц могут возникнуть сложности. Например, если в квартире прописано 5 человек, и плата за вывоз мусора начисляется на 5 человек, но только один арендатор проживает в квартире, то разницу в оплате должен покрыть владелец.

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Кроме того, при начислении квартплаты, которая обычно учитывает площадь помещения, если арендатор снимает не всю квартиру, а лишь часть, например одну комнату из двух, то владелец должен оплатить процент от общего платежа за ту часть жилья, которую не использует арендатор. Это также может относиться к отоплению, особенно если оно централизовано.

Следует отметить, что арендатор не обязан платить за услуги или товары, которыми не пользуется или не потребляет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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