Забудьте о дорогом отбеливателе: как легко и дешево вернуть полотенцам белый цвет
Из-за ежедневного использования и регулярной стирки, белые полотенца часто тускнеют и становятся серыми. Впрочем, это можно исправить без дорогих средств для стирки и отбеливателей.
"Оживить" белые полотенца не так уж сложно, нужно лишь знать продукт, который использовать. Об этом сообщает Express.co.uk.
Кристаллы соды осветят "тусклые" белые полотенца и даже могут смягчить их. Для этого соду можно добавить к привычному стиральному порошку или жидкому средству для стирки.
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Кристаллы соды – это растворимые натуральные средства для стирки и чистки. Кристаллы соды не содержат отбеливателей, не содержат вредных химических веществ и их моющие свойства использовались годами.
Помимо отбеливающих свойств, кристаллы соды способны превращать жесткие старые полотенца в гладкие и пушистые. Для этого нужно наполнить ведро теплой водой и добавить в нее немного кристаллов соды.
Оставьте кристаллы и полотенца примерно на 15 минут, затем извлеките полотенца и положите их в стиральную машину в обычной стирке.
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