Забудьте о низких ценах: почему украинцам придется платить больше за любимый продукт

В ожидаемом сезоне 2024/25 годов стоимость яблок в Украине может возрасти из-за уменьшения количества доступных плодов. Согласно анализу EastFruit, причина этого - значительное падение объемов урожая в государствах Европейского Союза.

Ожидается, что общий сбор яблок в 20 основных странах ЕС в 2024 году снизится на 11% по сравнению с уже низким показателем прошлого года, составляя 10,2 миллиона тонн по сравнению с 11,5 миллионами тонн. Это также на 14% ниже среднего показателя последних трех лет.

Аналитики прогнозируют снижение урожая в большинстве стран-производителей, в частности:

в Бельгии на 34%;

в Румынии на 15%;

в Польше на 20%;

во Франции на 3%;

В Италии и Нидерландах – на 1%.

Это создает условия для уменьшения конкуренции с польскими яблоками на рынках Европы и Ближнего Востока для производителей из Молдовы и Украины, а также открывает новые возможности на рынке Румынии. Однако только производители, которые смогут обеспечить яблоки экспортного качества, смогут воспользоваться этими преимуществами, несмотря на потенциальные проблемы с качеством в обеих странах.

В Украине прогнозируется падение урожайности из-за сложных климатических условий, которые наблюдались весной и летом этого года.

"В новом сезоне сбора яблок 2024/25 годов цены будут оставаться на высоком уровне. Преимущество будут у экспортеров высококачественных фруктов и концентрата из яблок", – подытожили эксперты.

Стоимость яблок в супермаркетах

Цены на яблоки в супермаркетах Украины растут. К примеру, 12 августа крупные торговые сети предлагали эти фрукты по средней цене 32,56 грн за килограмм, что на гривну меньше по сравнению со средней ценой июля.

Супермаркеты установили цены на украинские яблоки в диапазоне от 20,7 до 45 грн. за килограмм. Для примера:

Megamarket предлагает яблоки по цене 45 грн за килограмм;

Novus – за 31,99 грн за килограмм;

Metro – за 20,7 грн за килограмм.

Напомним, ранее мы говорили, что в Украине на 20 процентов может подорожать один из самых популярных продуктов.

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