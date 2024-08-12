Забудьте о 'жіночко' и 'мужчіно': как правильно обращаться к незнакомцам на украинском языке

После начала полномасштабного вторжения многие люди активно перешли на украинский язык, но некоторые все еще не знают, как правильно обращаться к незнакомцам на родном языке. Команда UAportal рассказывает, как же корректно делать это на украинском.

В разных странах существуют свои специфические формы вежливых обращений: во франкоязычных странах это мадемуазель или мадам, в англоязычных – мисс или миссис, в Германии – фрау, в Италии – синьора. Для мужчин также есть четкие формы обращений: мистер, мсье, герр, синьор.

На украинском языке можно обращаться к незнакомым людям, используя слова "гражданин" или "гражданка". Однако существуют и другие вежливые формы обращений. Наиболее уместны:

госпожа / госпожа;

панно (для незамужней женщины);

господин / сударь;

уважаемый/уважаемая;

уважаемый господин, уважаемая госпожа, уважаемые господа;

дамы и господа.

Применяя эти формы обращений, вы не только продемонстрируете свою культуру и воспитанность, но и сделаете общение более приятным и комфортным для всех участников. Важно помнить, что уважение к собеседнику начинается с правильно выбранных слов.

Раньше мы рассказывали, как по-украински сказать "мне не по себе".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!