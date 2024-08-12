Забудьте про 'жіночко' та 'мужчіно': як правильно звертатися до незнайомців українською мовою

Після початку повномасштабного вторгнення, багато людей активно перейшли на українську мову, але деякі все ще не знають, як правильно звертатися до незнайомців рідною мовою. Команда UAportal розповідає, як же коректно робити це українською.

У різних країнах існують свої специфічні форми ввічливих звертань: у франкомовних країнах це мадемуазель або мадам, в англомовних — міс або місіс, у Німеччині — фрау, в Італії — синьйора. Для чоловіків також є чіткі форми звертань: містер, мсьє, гер, синьйор.

Українською мовою можна звертатися до незнайомих людей, використовуючи слова "громадянин" чи "громадянка". Однак, існують й інші ввічливі форми звертань. Найбільш доречними є:

пане / пані;

панно (для незаміжньої жінки);

добродію / добродійко;

шановний / шановна;

шановний пане, шановна пані, шановні панове;

пані та панове.

Застосовуючи ці форми звертань, ви не лише продемонструєте свою культуру та вихованість, але й зробите спілкування більш приємним і комфортним для всіх учасників. Важливо пам’ятати, що повага до співрозмовника починається з правильно обраних слів.

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