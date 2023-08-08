Зачем добавлять в чай соду: лайфхак от проводниц

Существует одна простая и эффективная уловка, которая может заметно изменить вкус чая. Чай – один из самых популярных напитков, который заваривают с удовольствием миллионы людей. Однако немного знают, как сделать чай по-настоящему вкусным и ароматным.

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Оказывается, качество воды оказывает большое влияние на вкус чая. Твердая вода может снизить насыщенность цвета и вкуса чая, а также приводить к образованию жирной пленки на поверхности, пишет Киноафиша.

Но есть простой способ избежать этого. Добавив небольшое количество соды во время заваривания вы сможете смягчить воду. Это поможет удалить больше кофеина и пигментов из листьев чая, что придаст напитку более насыщенный цвет и приятный вкус.

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Эта хитрость не нова — ее часто использовали даже проводницы в поездах. Вода, которая использовалась на железных дорогах, не всегда обладала высоким качеством, но это не мешало наслаждаться вкусным чаем. Они находили способы улучшить качество напитка и добавление соды было одним из них.

Напомним, мы уже писали о способах использования чайной заварки.

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