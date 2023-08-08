Навіщо додавати в чай соду: лайфхак від провідниць

Існує одна проста та ефективна хитрість, яка може помітно змінити смак чаю. Чай – це один із найпопулярніших напоїв, який заварюють з задоволенням мільйони людей. Проте небагато знають, як зробити чай справжньо смачним і ароматним.

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Виявляється, якість води має великий вплив на смак чаю. Тверда вода може зменшити насиченість кольору та смаку чаю, а також призводити до утворення жирної плівки на поверхні, пише Кіноафіша.

Але є простий спосіб уникнути цього. Додавши невелику кількість соди під час заварювання, ви зможете пом'якшити воду. Це допоможе видалити більше кофеїну та пігментів з чаїних листків, що додасть напою більш насичений колір та приємний смак.

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Ця хитрість не нова — її часто використовували навіть провідниці у поїздах. Вода, яка використовувалася на залізницях, не завжди мала високу якість, але це не заважало насолоджуватися смачним чаєм. Вони знаходили способи покращити якість напою, і додавання соди було одним з них.

Нагадаємо, ми вже писали про способи використання чайної заварки.

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