Зелений чай для схуднення: поради лікарів

Люди, які регулярно п’ють зелений чай швидко втрачають у вазі. UaPortal підготував для вас поради, як правильно пити зелений чай без шкоди для здоров'я.

Спершу необхідно обрати правильний чай. Дієтологи рекомендують звернути увагу на листові види чаю, а саме: зелений чай, улун, білий, трав'яні чаї на основі ромашки і валеріани.

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Зелений чай є ефективним засобом для схуднення, оскільки він допомагає знизити рівень тригліцеридів, які є потенційно небезпечними жирами. Крім того, після тренувань зелений чай може стати чудовим джерелом відновлення сил.

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Вечірній час рекомендується витрачати на трав'яні чаї з ромашки та валеріани, які містять сполуки, що можуть знизити рівень гормонів стресу, які часто заважають схудненню.

Щоб досягти бажаного ефекту, вчені рекомендують вживати не менше трьох чашок зеленого чаю на день, а для ще більш ефективного схуднення – п'ять, проте обов'язково поєднуючи такий прийом з фізичними вправами. Перед тим, як вводити в свій раціон більшу кількість зеленого чаю, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Десять корисних властивостей зеленого чаю:

Зелений чай містить 500 видів хімічних і 450 органічних речовин. Також, до його складу входять вітаміни С, К, РР і В, а також фтор, мідь, цинк і марганець.

Покращення травлення. Якщо дотримуватись здорового харчування зелений листовий напій дійсно допомагає схуднути. 100 мл. чаю містить всього 3 – 5 калорій. Крім того, він знижує апетит та прискорює процес обміну речовин.Якщо у вас проблеми зі шлунком – пийте чай лише після їжі. Оздоровлює капіляри. Зелений чай заспокоює та покращує роботу серця. Один зі складників чаю – L-теанін –знижує кількість гормону стресу. Усуває надлишок рідини. Зелений чай має легкий сечогінний ефект, а якщо змішати його з молоком – позбавить від набряків на ногах. Профілактика небезпечних хвороб. Зелений чай знижує вірогідність захворювання на Альцгеймер і утворення пухлин. Надає сил. Зелений чай – здорова альтернатива каві. Знижує артеріальний тиск. Не сильно, але зелений чай має властивості знижувати артеріальний тиск. Підтримує здоров'я ротової порожнини. Зелений чай може стати альтернативою для рідини для полоскання рота. Очищує від шлаків. Зелений чай є антиоксидантом і очищає організм від шлаків і токсинів, які активно накопичуються протягом життя. Покращує стан шкіри. Зелений чай очищує пори та бореться з шкідливими бактеріями, а також заспокоює запалення. Оздоровлює волосся. Зелений чай робить волосся блискучим і міцним.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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