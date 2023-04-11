Які види кави є найкориснішими, а які – найшкідливішими: пояснення дієтолога

Асортимент кавових напоїв вражає різноманітністю. Кожен вид має свій неповторний смак. Від способу приготування, а також від кількості сиропу, вершків і цукру залежить корисність напою.

Про те, яка кава найшкідливіша, а яка найкорисніша, розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram.

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Яка кава найкорисніша

"Напевно у багатьох цього ранку перша чашка буде з цим напоєм. Адже кава, крім приємного смаку і аромату дає заряд енергії.⁣⁣ До вживання кави потрібно підходити за правилом - "в міру все добре". А щоб кава була корисною, крім помірності у вживанні, необхідно також правильно вибрати і приготувати її", – каже експерт.

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Фус радить купувати каву в зернах. Оскільки мелена втрачає частину свого аромату, тому найсмачніша буде подрібнена безпосередньо перед заваркою. Також рекомендує уникати розчинної, яку отримують в результаті складних промислових процесів.

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Яка кава найшкідливіша

Експерти дійшли висновку, що серед різних видів кави, найгіршою вважається кава типу 3 в 1 або розчинний капучино в пакетах. Вона містить велику кількість цукру, шкідливих жирів та емульгаторів, які можуть бути негативними для здоров'я, зокрема для роботи печінки, зауважує дієтолог.

З іншого боку, натуральна кава в мірних кількостях може бути корисною для організму. Зерна кави містять гіркоту та антиоксиданти, які можуть мати позитивний вплив на здоров'я. Однак, додавання молока та вершків до кави може знижувати активність антиоксидантів і ускладнювати їх засвоєння організмом, застерігають експерти.

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Як правильно готувати каву

Приготування кави – це відповідальний процес, який може вплинути на якість та користь напою. Один із секретів успішного заварювання кави – уникання кип'ятіння води. За словами дієтолога, кава втрачає не лише смак, але й корисні речовини, коли вода нагрівається до кипіння. Зокрема, кава дрібного помелу містить більше шкідливих речовин, і ефірні олії з корисними антиоксидантами можуть руйнуватися при високих температурах.

Щодо вибору посуду для заварювання кави, рекомендується використовувати скляні або якісні нержавіючі сталеві посудини. Вони вважаються найбезпечнішими та нетоксичними матеріалами.

Додатково, дієтолог рекомендує уникати такого популярного способу приготування кави, як заливання окропом гущі. Цей метод може містити велику кількість дітерпенів, таких як кафестол та кахвеол, які можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину в крові та негативно впливати на роботу печінки.

Експерти рекомендують використовувати паперові фільтри для приготування кави, оскільки вони допомагають уникнути впливу кафестолу та кахвеолу. Це дозволяє цінним поліфенолам, які містяться в кавових зернах та мають антиоксидантні властивості, без перешкод пройти в напій, пояснюють фахівці.

Крім того, важливо правильно визначити час споживання кави. Експерт з дієтології зауважує, що пити каву необхідно з обережністю. Вона може подразнювати слизову оболонку шлунка, тому не рекомендується вживати її натщесерце. Також варто уникати вживання кави разом з м'ясом та іншими продуктами, які містять залізо, оскільки це може вплинути на його засвоєння організмом.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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