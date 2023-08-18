Зачем на батонах делают надрезы: лайфхак от профессиональных пекарей

Как только вы обратили внимание на большие надрезы на хлебе или батоне, вы уже не спрашиваете себя, для чего они предназначены. Эти вырезы – это чисто дизайн или играют конкретную роль?

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В издании "Главред" мы раскроем тайну, которую обычно скрывают от нас пекари. Узнаем, на что предназначены надрезы на хлебных изделиях.

Часто можно услышать ошибочное утверждение, что делают надрезы на дрожжевом хлебе, чтобы вывести избыточный углекислый газ, который образуется во время выпечки. Скажем, если не сделать эти вырезы, прежде чем хлеб попадет в печь, газ может прорвать верхний слой. Это, в свою очередь, может повлечь за собой трещины и деформацию внешнего вида хлеба.

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Но опытные пекари заявляют, что на самом деле углекислый газ легко проходит через мельчайшие поры теста во время выпечки. Поэтому хлеб остается невредимым.

На практике эти вырезы не обязательны для обеспечения нормального процесса выпечки. Возникновение трещин возможно только при неподходящих температурных условиях выпечки, когда тесто попадает в слишком горячую печь, или при отсутствии водяного пара в печи (в режиме конвекции), а также при нарушении рецептуры.

Пекари считают, что надрезы главным образом выполняют декоративную функцию и придают хлебу эстетичный вид. Они создают узнаваемый образ выпечки и придают ей визуальную привлекательность.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

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