Зачем раз в неделю натирать стенки душевой кабины лимоном: неожиданный лайфхак

Стены и дверцы душевой кабины время от времени покрываются известковым налетом и мыльными разводами. Чтобы предотвратить это, нужно вовремя отмывать душевую.

Для того чтобы легко отмыть дверцу и стенки душевой, необязательно использовать агрессивную химию. Помогут подручные средства на каждой кухне.

Как сообщает Sante, можно использовать средство для мытья посуды. Этот классический способ мытья посуды также поможет отмыть дверцу и стенки душевой кабины. Просто смочите губку в жидкости для мытья посуды и осторожно потрите поверхность. Для полоскания можно использовать теплую воду.

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Попробовать можно и уксус – мощное натуральное средство для удаления налета и пятен. Чтобы усилить его эффект, можно добавить в него лимонный сок.

Вот как использовать белый уксус для чистки душевой кабины:

Налейте уксус в бутылку с распылителем или поместите его прямо в тряпку из микрофибры. Потрите стены душевой кабины. Оставьте действовать на несколько минут. Промойте чистой водой.

Лимонная кислота также является эффективным чистящим и блестящим средством.

Вот как использовать лимон для чистки душевой кабины:

Разрежьте лимон пополам. Потрите половинками лимона стены душевой кабины. Протрите стены влажной тряпкой. Высушите сухой тряпкой. Эти простые лайфхаки помогут быстро и легко привести дверцу и стенки душевой кабины в порядок.

Издание Sante сообщает, что если раз в неделю натирать дверцу и стенки душевой кабины лимоном, то известковый и мыльные налеты не будут угрожать стеклянным поверхностям.

Предлагаем узнать копеечное средство, которое поможет отмыть мыльные разводы в душевой кабинке.

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