Зачем раз в неделю натирать стенки душевой кабины лимоном: неожиданный лайфхак
Стены и дверцы душевой кабины время от времени покрываются известковым налетом и мыльными разводами. Чтобы предотвратить это, нужно вовремя отмывать душевую.
Для того чтобы легко отмыть дверцу и стенки душевой, необязательно использовать агрессивную химию. Помогут подручные средства на каждой кухне.
Как сообщает Sante, можно использовать средство для мытья посуды. Этот классический способ мытья посуды также поможет отмыть дверцу и стенки душевой кабины. Просто смочите губку в жидкости для мытья посуды и осторожно потрите поверхность. Для полоскания можно использовать теплую воду.
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Попробовать можно и уксус – мощное натуральное средство для удаления налета и пятен. Чтобы усилить его эффект, можно добавить в него лимонный сок.
Вот как использовать белый уксус для чистки душевой кабины:
- Налейте уксус в бутылку с распылителем или поместите его прямо в тряпку из микрофибры.
- Потрите стены душевой кабины.
- Оставьте действовать на несколько минут.
- Промойте чистой водой.
Лимонная кислота также является эффективным чистящим и блестящим средством.
Вот как использовать лимон для чистки душевой кабины:
- Разрежьте лимон пополам.
- Потрите половинками лимона стены душевой кабины.
- Протрите стены влажной тряпкой.
- Высушите сухой тряпкой.
- Эти простые лайфхаки помогут быстро и легко привести дверцу и стенки душевой кабины в порядок.
Издание Sante сообщает, что если раз в неделю натирать дверцу и стенки душевой кабины лимоном, то известковый и мыльные налеты не будут угрожать стеклянным поверхностям.
Предлагаем узнать копеечное средство, которое поможет отмыть мыльные разводы в душевой кабинке.
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