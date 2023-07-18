Копеечное средство, которое поможет отмыть мыльные разводы в душевой кабинке
Душевая кабина – это место, где мы каждый день сталкиваемся с влагой и моющими средствами. В результате на стеклянных и керамических поверхностях могут образовываться некрасивые мыльные и известковые налеты.
Чтобы избавиться от них, можно использовать сухую горчицу.
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Для этого вам понадобится:
- 6 столовых ложек сухой горчицы
- стакан теплой воды
- губка или мягкая щетка
Как почистить душевую горчицу
- Смешайте горчицу с водой до получения однородной массы.
- Нанесите смесь на поверхность душевой кабины губкой или мягкой щеткой.
- Тщательно протрите все загрязнения и оставьте на 20 минут.
- Затем смойте смесь водой.
- Протрите поверхности досуха мягкой тканью.
В результате ваша душевая кабина будет безупречно чистой и без разводов.
Узнайте в материале UAportal, какими средствами можно очистить душевую кабину, чтобы улучшить внешний вид и продлить срок эксплуатации.
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