Копійчаний засіб, що допоможе відмити мильні розводи у душовій кабінці

Душова кабіна – це місце, де ми щодня стикаємося з вологою і миючими засобами. Внаслідок цього на скляних і керамічних поверхнях можуть утворюватися некрасиві мильні та вапняні нальоти.

Щоб позбутися їх, можна використовувати суху гірчицю.

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Для цього вам знадобиться:

6 столових ложок сухої гірчиці

склянка теплої води

губка або м’яка щітка

Як почистити душову гірчицею

Змішайте гірчицю з водою до отримання однорідної маси. Нанесіть суміш на поверхню душової кабіни за допомогою губки або м’якої щітки. Ретельно протріть усі забруднення та залиште на 20 хвилин. Потім змийте суміш водою. Протріть поверхні насухо м’якою тканиною.

В результаті ваша душова кабіна буде бездоганно чистою і без розводів.

Дізнайтеся в матеріалі UAportal, якими засобами можна очистити душову кабіну, щоб покращити її зовнішній вигляд і подовжити термін експлуатації.

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