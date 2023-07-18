Копійчаний засіб, що допоможе відмити мильні розводи у душовій кабінці
Душова кабіна – це місце, де ми щодня стикаємося з вологою і миючими засобами. Внаслідок цього на скляних і керамічних поверхнях можуть утворюватися некрасиві мильні та вапняні нальоти.
Щоб позбутися їх, можна використовувати суху гірчицю.
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Для цього вам знадобиться:
- 6 столових ложок сухої гірчиці
- склянка теплої води
- губка або м’яка щітка
Як почистити душову гірчицею
- Змішайте гірчицю з водою до отримання однорідної маси.
- Нанесіть суміш на поверхню душової кабіни за допомогою губки або м’якої щітки.
- Ретельно протріть усі забруднення та залиште на 20 хвилин.
- Потім змийте суміш водою.
- Протріть поверхні насухо м’якою тканиною.
В результаті ваша душова кабіна буде бездоганно чистою і без розводів.
Дізнайтеся в матеріалі UAportal, якими засобами можна очистити душову кабіну, щоб покращити її зовнішній вигляд і подовжити термін експлуатації.
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