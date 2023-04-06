Зачем смачивать веник в воде при уборке: проверенный лайфхак

Применение венка во время уборки является давним украинским обычаем, имеющим свои особенности и символику. Одной из этих особенностей является смачивание венка в воде, что играет важную роль в этом процессе.

Читайте также: Какие дни недели удачны для уборки дома

Во-первых, смачивание венка в воде имеет практическую функцию – сохранение свежести и эластичности венка. Веник, изготовленный из разных растений, таких как ива, береза, осока, может потерять свою свежесть и стать ломким, если не увлажнять его водой. Смачивание венка в воде перед использованием помогает сохранить качество и долговечность, обеспечивая эффективное использование во время уборки.

Видео дня

Во-вторых, смачивание венка в воде тоже имеет символическое значение. Украинская культура имеет богатый ряд символов и поверий, связанных с венком. В частности, венок считается символом здоровья, долголетия и богатства. Смачивание венка в воде символизирует омоложение, очищение и восстановление его силы. Он также считается символом воды, которая в украинской культуре имеет особое значение как источник жизни и очищения. Смачивание венка в воде может рассматриваться как ритуал очищения и омоложения не только самого венка, но и того помещения, где он будет использоваться при уборке.

В-третьих, смачивание венка в воде может оказать и практический эффект на качество воздуха в помещении. Смоченный венок может испускать ароматные вещества, которые имеют приятный запах и могут освежить воздух в помещении, помогая убрать неприятные запахи, особенно в закрытых помещениях. А также на влажный веник лучше прилипает пыль, что делает уборку более эффективной.

Раньше мы писали о том, почему нельзя убирать, когда родные в пути.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!