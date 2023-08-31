Зачем соль и соду добавлять к порошку во время стирки: лайфхаки

Правильный выбор стирального порошка и добавление дополнительных компонентов может значительно повысить качество стирки и сэкономить средства. В частности, при стирке к порошку можно добавить соль и соду.

Об этом сообщили в Pixel. Порошок – это ключевой компонент, определяющий результаты стирки. Важно обращать внимание на качество и состав средства. Качественный порошок не только избавит ткани от пятен и запахов, но и защитит ее структуру.

Читайте также: Почему нельзя стирать вещи в горячей воде

Как повысить качество действия порошка во время стирки с помощью:

Соли: это простой, но эффективный способ обеспечить лучшее качество стирки. Добавьте небольшое количество соли (около ложки) в порошк или в барабан. Результаты будут заметно лучше, а ваши вещи сохранят яркость цвета и мягкость.

Видео дня

Соды: добавьте соду в барабан в соотношении к трети стакана. Она поможет не только избавиться от неприятных запахов, но и эффективно удалит сложные пятна.

Важно учитывать, что использование дополнительных компонентов может потребовать дополнительного полоскания или выбора определенных режимов стирки в зависимости от типа ткани.

Помните, что, выбирая качественный порошок и добавив простые ингредиенты, вы сможете достичь впечатляющих результатов стирки, сохранить цвета и структуру вашей одежды, а также сэкономить средства на дорогом стирке.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!