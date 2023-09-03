Зачем замачивать орехи и как делать это правильно: полезные советы

Чтобы сделать орехи более вкусными и лучше усваиваемыми организмом, важно предварительно их замачивать.

Об этом рассказала украинская нутрициологиня Дарья Романовская в комментарии для кулинарного сайта Shuba. По ее словам, замачивание орехов существенно улучшает их вкусовые качества и делает продукт более чистым.

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"Вы заметите, что замоченные грецкие орехи не имеют столь выраженного горького вкуса. Это становится возможным благодаря тому, что с замачиванием удаляются дубильные вещества, и орех становится более мягким и более маслянистым", – указывается в публикации.

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Кроме того, при замачивании вода удаляет больше грязи, и уже через 20 минут она становится коричневой. После нескольких часов основная часть пыли, остатков и дубильных веществ из кожуры ореха попадает в воду и орех становится более приятным на вкус.

Дополнительным плюсом указанной процедуры является тот факт, что при замачивании орехи начинают прорастать, что повышает их пищевую ценность.

"Вода убирает из орехов антинутриенты, которые могут поразить желудочно-кишечный тракт, вызывая вздутие и неприятные ощущения", – подчеркивает эксперт.

Орехи можно оставить от 20 минут до 12 часов в стеклянном контейнере с водой, который следует покрыть герметичной крышкой и поставить в холодильник на ночь. Важно избегать замачивания орехов в пластиковой посуде.

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