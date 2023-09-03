Навіщо замочувати горіхи, та як робити це правильно: корисні поради

Щоб зробити горіхи смачнішими і краще засвоюваними організмом, важливо попередньо їх замочувати.

Про це розповіла українська нутриціологиня Дар'я Романовська в коментарі для кулінарного сайту Shuba. За її словами, замочування горіхів істотно поліпшує їх смакові якості і робить продукт більш чистим.

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"Ви помітите, що замочені волоські горіхи не мають такого вираженого гіркого смаку. Це стає можливим завдяки тому, що з замочуванням видаляються дубильні речовини, і горіх стає м'якшим та більш маслянистим", – вказується у публікації.

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Крім того, під час замочування вода видаляє більше бруду, і вже через 20 хвилин вона стає коричневою. Після декількох годин основна частина пилу, залишків та дубильних речовин з шкірки горіха потрапляє в воду, і горіх стає більш приємним на смак.

Додатковим плюсом зазначеної процедури є той факт, що під час замочування горіхи починають проростати, що підвищує їхню харчову цінність.

"Вода прибирає з горіхів антинутрієнти, які можуть вразити шлунково-кишковий тракт, спричиняючи здуття та неприємні відчуття", – підкреслює експертка.

Горіхи можна залишити від 20 хвилин до 12 годин у скляному контейнері з водою, який слід накрити герметичною кришкою і поставити у холодильник на ніч. Важливо уникати замочування горіхів у пластиковому посуді.

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