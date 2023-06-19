Зачем завязывать перья чеснока в узел: лайфхаки от огородников

Если вы замечали у кого-то на огороде завязанные стебли чеснока, то возникал вопрос, с какой целью это делается. Дел в том, что таким образом опытные овощеводы стремятся повысить урожайность чеснока. Как известно, формирование зубчиков чеснока происходит одновременно с развитием стеблей. Однако летом происходит отток питательных веществ из стеблей к корням чеснока. Поэтому листья быстро усыхают и зубчики чеснока плохо развиваются.

Однако в чесноке этот процесс проходит довольно медленно. Завязывание стеблей может ускорить этот процесс.

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Когда завязывать листья чеснока

Завязывание перьев чеснока проводят за 4-5 дней до уборки урожая. А на время уборки урожая указывают следующие факторы: концы пера чеснока желтеют, шелуха соцветий трескается, стрелки на ботве выпрямляются, спирали раскручиваются, коробочки с семенами лопаются, или когда побеги начинают наклоняться вниз.

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Как только на перьях чеснока начинают появляться признаки сухости, нужно связывать их в узел. Тогда стебли перестают расти и убирать питательные вещества, необходимые для роста луковиц. Таким образом полезные вещества начинают распределяться только на луковицу – она становится более сочной и большей.

Поскольку чесночные листья могут порезать руки, завязывать их лучше в садовых защитных рукавицах. Для начала следует сделать косой срез, оставив 3 см от верхнего пера. Нельзя обрывать стрелки, это приведет к повреждению луковицы. Чтобы срезать чесночные стрелки, понадобятся острые ножницы или нож, можно применить также небольшой секатор. Место среза посыпается золой или известью, чтобы избежать попадания инфекции в луковицу чеснока.

Затем завяжите стебли в узел. Нужно просто взять несколько перьев, свернуть их и завязать в крепкий узел.

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