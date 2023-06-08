Зафиксировано первое нападение косаток на яхту и преследование ее до самого порта⁠⁠ (видео)

Несколько косаток чуть не потопили парусную яхту Mustique в Гибралтарском проливе. Они атаковали и преследовали судно.

Ученые говорят, что такое поведение морских существ впервые зафиксировано. Как сообщает Live Science, пассажирам яхты удалось спастись.

Отмечается, что косатки начали вести себя необычно и активно нападать на лодки в 2020 году. По данным Атлантической рабочей группы косаток (GTOA), с июля 2020 года было зарегистрировано 744 столкновения, 505 из которых были связаны с контактом между животными и разными судами.

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Большинство этих взаимодействий заканчивались тем, что косатки теряли интерес к лодке после того, как ломали перо руля. Но во время недавней атаки в ночь на 24 мая стая косаток продолжала преследовать яхту даже после ее повреждения.

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Экипаж атакованной яхты заметил косаток поздно вечером. Они плыли через Гибралтарский пролив.

"Прошло не так много времени, пока они начали бить по нашему рулю с такой силой, что мы могли ощущать вибрацию через палубу", — рассказала член экипажа яхты Mustique Эйприл Бойес.

Сломав перо руля, косатки, казалось, потеряли интерес и уплыли. Но через 20 минут стая вернулась и начала кружить возле судна.

Бойес говорит, что почти час косатки продолжали ударять по рулю, вода начала затекать на палубу.

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Экипаж известил испанскую береговую охрану, которая отбуксировала лодку в порт Барбати. Но даже тогда косатки держались рядом с судном.

Напомним, жителям Австралии и туристам советуют держаться подальше от океана. Акулы начали массово охотиться на отдыхающих и серфингистов.

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