Залечить раны и избавиться от прыщей: необычные способы применения хозяйственного мыла

Хозяйственное мыло – это универсальное средство для чистки различных поверхностей, но его использование не ограничивается уборкой дома. Это средство со многими полезными свойствами, которые могут помочь в разных ситуациях. В этой статье мы рассмотрим необычные способы использования хозяйственного мыла.

Читайте также: Зачем жарить хозяйственное мыло на сковороде

Мыло помогает заживлять укусы домашних животных. Сначала следует дать стечь крови, а затем приложить марлю, пропитанную в растворе из хозяйственного мыла, и забинтовать в час. Такая хитрость поможет быстрее зажить укусы и снизить риск попадания инфекции. Но помните, если на вас напало бездомное животное, то необходимо немедленно обратиться за помощью к врачу;

Видео дня

Хозяйственное мыло против прыщей . Эффект основан на щелочных свойствах мыла. Раз в две недели можно намыливать руки хозяйственным мылом и немного растирать лицо пеной во время умывания. Она подсушит кожу и уничтожит бактерии на поверхности. Но после такой процедуры лучше увлажнить кожу;

. Эффект основан на щелочных свойствах мыла. Раз в две недели можно намыливать руки хозяйственным мылом и немного растирать лицо пеной во время умывания. Она подсушит кожу и уничтожит бактерии на поверхности. Но после такой процедуры лучше увлажнить кожу; Очистка духовых шкафов от запаха пищи. Если вы не любите, когда запах пищи остается в духовках, то хозяйственное мыло может стать для вас спасенным. Вы можете натереть мыло на губку и тщательно протереть поверхности внутренней стороны духовки. Это поможет вам избавиться от неприятного запаха;

Чистка ковров . Если у вас дома есть ковры, то вы знаете, как сложно отмыть пятна с них. Хозяйственное мыло может помочь вам с этим. Просто растворите немного мыла в теплой воде и нанесите на пятно. Затем тщательно вотрите мыло в ткань с помощью губки, дайте ему немного подойти и затем промойте водой;

. Если у вас дома есть ковры, то вы знаете, как сложно отмыть пятна с них. Хозяйственное мыло может помочь вам с этим. Просто растворите немного мыла в теплой воде и нанесите на пятно. Затем тщательно вотрите мыло в ткань с помощью губки, дайте ему немного подойти и затем промойте водой; Очистка щеток для макияжа. Щетки для макияжа могут накапливать много грязи и бактерий, что может стать причиной высыпаний на коже. Но не нужно покупать специальные средства для их чистки, хозяйское мыло сделает это не хуже. Просто натрите щетку на мыло и тщательно промойте водой. Это поможет вам сохранить щетки в чистоте;

Средство для удаления пятен со стен . Если на стене остались пятна от ручки или подошвы обуви, то хозяйственное мыло поможет вам с этим. Растворите немного мыла в теплой воде и нанесите на пятно. Тщательно вотрите мыло в стену с помощью губки. Затем промойте водой и высушите стену;

. Если на стене остались пятна от ручки или подошвы обуви, то хозяйственное мыло поможет вам с этим. Растворите немного мыла в теплой воде и нанесите на пятно. Тщательно вотрите мыло в стену с помощью губки. Затем промойте водой и высушите стену; Средство от мозолей. Если вам приходилось долго ходить в неудобной обуви и появились мозоли, попытайтесь развести небольшой кусочек мыла в тазике или ванне для ног и поместите туда свои стопы. Вода с мылом поможет справиться с мозолями и даже поликует пяточные шпоры;

Средство для профилактики ОРВИ и гриппа . Некоторые врачи в СССР рекомендовали промывать нос мыльным раствором для лечения этих заболеваний. Для этого нужно было смазать пальчик в хозяйственном мыле и перенести средство в нос. Этот способ, хоть и кажется странным, может быть эффективным для уменьшения риска заражения вирусом;

. Некоторые врачи в СССР рекомендовали промывать нос мыльным раствором для лечения этих заболеваний. Для этого нужно было смазать пальчик в хозяйственном мыле и перенести средство в нос. Этот способ, хоть и кажется странным, может быть эффективным для уменьшения риска заражения вирусом; Эффективное противогрибковое средство . Если вы заметили грибок на ногтях пальцев ног, то не торопитесь бежать в аптеку. Попробуйте сначала этот лайфхак, еще используемый в Советском Союзе. Возьмите небольшой кусок хозяйственного мыла, поместите его в воду и окуните туда ноги. Образующийся раствор обеспечит профилактику и лечение грибковых заболеваний;

. Если вы заметили грибок на ногтях пальцев ног, то не торопитесь бежать в аптеку. Попробуйте сначала этот лайфхак, еще используемый в Советском Союзе. Возьмите небольшой кусок хозяйственного мыла, поместите его в воду и окуните туда ноги. Образующийся раствор обеспечит профилактику и лечение грибковых заболеваний; Средство от вредителей. Хозяйственное мыло полезно не только в обиходе, но и на садовом участке. Раствор из хозяйственного мыла можно использовать как средство от тлей и других вредителей на растениях. Просто смажьте раствор на листьях и не волнуйтесь о возможном вреде для растений, хозяйственное мыло не навредит им.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Раньше мы писали о том, почему нельзя заменять стиральный порошок мылом и шампунем.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!